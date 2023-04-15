Последствия ужаснут любого: как дочь Марка Захарова выглядит после пластики (фото)

Режиссер Марк Захаров любил снимать дочь в своих фильмах и работать с ней над спектаклями. При этом Александра не теряла свою индивидуальность и успешно сотрудничала с другими талантливыми постановщиками.

Но в последние годы актриса стала все чаще пугать поклонников своим внешним видом. Она экспериментировала с уколами филлеров, благодаря которым меняла форму скул и губ. После очередной пластической операции ее мимика сильно нарушилось. Теперь кажется, что даже улыбка и смех даются знаменитости с большим трудом. А на фоне 77-летней Ларисы Рубальской, артистка выглядит гораздо старше своего реального возраста. К 60 годам на ее лице появились сильные отеки, а из-за подтяжки и различных инъекций глаза Александры Марковны стали непривычно узкими.