Последствия советской пластики: что стало с красоткой-фавориткой Высоцкого (фото)

Татьяна Сидоренко была одной из тех, кому приписывали страстный роман с Владимиром Высоцким. Актриса всегда отрицала любовную связь с коллегой, называя его не бывшим возлюбленным, а своим ангелом-хранителем.

Карьера звезды оказалась на волоске из-за страшной трагедии. В 1976-м Сидоренко попала в автомобильную аварию, в которой сильно пострадала ее внешность. По словам артистки, осколки лобового стекла на пощадили ее лицо, а удар был настолько сильным, что она чудом не лишилась носа.

Высоцкий не прошел мимо такой беды. Актер обратился к близкому другу-травматологу, который и спас красоту очаровательной блондинки. Тогда в СССР мало что знали о пластической хирургии, но фаворитке Владимира Семеновича несказанно повезло. Найденный им специалист оказался с золотыми руками — после проделанной им работы на лице артистки почти не осталось шрамов.

Сидоренко уверена, что без помощи Высоцкого ей пришлось бы навсегда распрощаться с любимым делом. Сегодня актриса продолжает играть в Театре на Таганке — в 73 года она по-прежнему великолепна.