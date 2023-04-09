Последствия шокируют: Филипп Киркоров отважился на пикантную операцию

Филипп Киркоров не стал скрывать от публики, что сделал пластику у Тимура Хайдарова. По словам хирурга, артист пришел к нему со своим архивным фото и попросил вернуть его молодость. Однако одной операции для этого оказалось недостаточно.

Оправившись после первого хирургического вмешательства, поп-король отечественной эстрады вновь лег под нож. Портал Super сообщает, что артист отважился на весьма пикантную операцию. На этот раз он поработал со специалистами не над лицом, а над своим телом. Бывший супруг Аллы Пугачевой пожелал обзавестись идеальным торсом. Обновленную фигуру он намерен представить на суд публики во время сольного концерта, запланированного на конец апреля.

Между тем фанаты не торопятся радоваться за Филиппа Бедросовича. Интернет-пользователи, глядя на послеоперационные снимки артиста, признаются, что последствия подобного преображения шокируют. «Просто упал телом на разогретую вафельницу», «Пресс пришили? Ужасно выглядит», «После того как пузо вернется, эти накладки пресса будут сверху по-прежнему?», «Лучше бы он оставался толстым, там хоть гармония была», — пишут в Сети.