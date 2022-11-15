Последствия разгульной жизни аукнулись: сегодня Пулю из «ДМБ» вы точно не узнаете (фото)

Для Петра Коршункова съемки в «ДМБ» стали настоящим счастливым шансом. Актер так ярко сыграл персонажа по имени Пуля, что его даже начали узнавать на улице. Чаще всего благодарные поклонники предлагали Петру присоединиться к застолью, и он не отказывал фанатам. Первое время Коршунков еще пытался совмещать разгульный образ жизни и работу: он снялся в нескольких продолжениях «ДМБ». Петр женился, начал воспитывать родившихся дочек.

Но затем один за одним скончались родители актера. Депрессию Коршунков глушил в спиртном. А в 2009 году актер попался на продаже запрещенных веществ. От длительного пребывания за решеткой его спасли только коллеги: труппа Театра на Покровке заявила о готовности взять непутевого артиста на поруки. Благодаря всем ходатайствам Петр получил всего два года условно.

Сейчас узнать Пулю в 52-летнем мужчине уже непросто. Прошлый образ жизни сказался на внешности актера. Тем не менее от пагубных привычек он избавился и еще несколько лет назад вернулся на экраны: в фильмах и сериалах сегодня он получает небольшие роли. Актер сыграл в таких проектах, как «Эпидемия», «Морозова», «Кулагины». Живет Коршунков с семьей одной из дочерей: родные решили, что одиночество может плохо на него повлиять.

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