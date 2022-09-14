Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

Нелли Кобзон не могла пропустить торжественное открытие памятника ее покойному мужу Иосифу Кобзону. Вдова артиста стала объектом пристального внимания публики и фотокорреспондентов. Впоследствии снимки знаменитости слили в Сеть. Увиденное шокировало интернет-пользователей.

Многие привыкли, что Нелли Михайловна всегда выглядит великолепно, однако на этот раз все было совершенно иначе. Вдова не смогла скрыть последствия перенесенной пластики. Ее лицо покрылось буграми и волнами. Это, как пишет Telegram-канал «Героиня Татлера », свидетельствует о том, что ранее супруга Кобзона сделала армирование нитями.

Отметим, Кобзон никогда не скрывала, что положительно относится к уколам красоты и пластике. В одном из интервью она подчеркнула, что любая женщина должна следить за собой и делать все возможное, чтобы выглядеть моложе своего возраста.