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Киноафиша Статьи Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

14 сентября 2022 11:30
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

Внешность знаменитости вызвала массу вопросов.

Нелли Кобзон не могла пропустить торжественное открытие памятника ее покойному мужу Иосифу Кобзону. Вдова артиста стала объектом пристального внимания публики и фотокорреспондентов. Впоследствии снимки знаменитости слили в Сеть. Увиденное шокировало интернет-пользователей.

Многие привыкли, что Нелли Михайловна всегда выглядит великолепно, однако на этот раз все было совершенно иначе. Вдова не смогла скрыть последствия перенесенной пластики. Ее лицо покрылось буграми и волнами. Это, как пишет Telegram-канал «Героиня Татлера», свидетельствует о том, что ранее супруга Кобзона сделала армирование нитями.

Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось

Отметим, Кобзон никогда не скрывала, что положительно относится к уколам красоты и пластике. В одном из интервью она подчеркнула, что любая женщина должна следить за собой и делать все возможное, чтобы выглядеть моложе своего возраста.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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