Последствия пластики ужасают: как выглядит Дана Борисова без фотошопа (честное фото)

Дана Борисова приложила немало усилий для того, чтобы ее фигура выглядела идеально. Диеты не приносили звезде желаемого результата, поэтому она решилась на липосакцию. Телеведущая сделала эту операцию дважды, но последствия все равно оставляют желать лучшего.

Впрочем, это не мешает звездной блондинке щеголять на пляже в открытом купальнике. В социальных сетях Борисова поделилась новыми фотографиями, сделанными на отдыхе в Египте. В кадре она продемонстрировала свой далеко не идеальный живот, признавшись, что не стала «заморачиваться с фотошопом».

Знаменитость предположила, что поклонники любят ее за такую откровенность. Но в комментариях появилась масса замечаний и критики. Интернет-пользователи отметили, что вид теледивы ужаснет любого.