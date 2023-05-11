Последствия пластики не для слабонервных: на Сашу Черно без фотошопа больно смотреть

Она не может отказаться от ретуши.

Участники реалити-шоу «Дом-2» почти всегда продолжают эпатировать публику после ухода с проекта. Это сделала и Александра Черно, внешность которой стала ярким примером неудачной пластики.

Женщина изменила форму подбородка, удалила комки Биша и скорректировала овал лица. Помимо этого, она смогла избавиться от 70 лишних кило и сильно преобразилась. Однако знаменитость продолжает ретушировать свои фотографии, что не остается без внимания поклонников.

Впрочем, во время прямого эфира Александра не может использовать фотошоп и вынуждена честно показывать последствия всех пластических операций. Поэтому подписчики экс-участницы скандального шоу могут увидеть ее без прикрас. У нее опухшее лицо, глубокие носогубные складки и заметные морщины. Даже несмотря на то, что знаменитость корректировала овал лица, ее челюсть и скулы выглядят вовсе не выразительно. Поэтому на женщину больно смотреть.