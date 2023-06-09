Последствия пластики не для слабонервных: Киркорова ждет страшная участь

Филипп Киркоров, как известно, сделал себе искусственные ягодицы. Резко округлившуюся пятую точку поп-короля бурно обсуждала вся страна. Но Филипп Бедросович далеко не единственный представитель шоу-бизнеса, который пошел на эту процедуру.

Недавно по Сети разлетелись снимки и видео Аланы Мамаевой, которая продемонстрировала результаты такой пластики. Модель всегда славилась своей страстью к хирургии и просто не могла пройти мимо ягодичных имплантов. К сожалению, очень быстро искусственные формы пришли в непригодность после резкого похудения Мамаевой. Импланты «перебежали» наверх и превратились в бугры. Это жуткое зрелище не для слабонервных.

Пользователи Сети не скрыли своего ужаса: «На это даже смотреть больно», «А они не пробовали спортом заниматься? А не всякую жуть в попу вставлять», «Как ей жить-то теперь?», «Я бы лучше с обвислой ходила». Многие комментаторы предрекли Филиппу Бедросовичу такую же незавидную участь.