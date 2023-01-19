Последствия пластики налицо: дочь Успенской вызвала оторопь россиян (видео)

Дочь Любови Успенской, 33-летняя Татьяна Плаксина, активно развивает сольную карьеру. Звездная наследница перестала скрываться от широкой общественности — она все чаще выходит в свет, снимает множество фото и видео для социальных сетей.

Многие полагают, что причина такой активности начинающей певицы кроется не только в том, что она решила покорить отечественный шоу-бизнес, но и в том, что знаменитость наконец-то сумела побороть собственные комплексы. Несколько лет назад внешность артистки сильно пострадала: она попала в аварию, в результате которой сломала челюсть и лишилась зубов. На реабилитацию ушло немало времени. Вернув себе идеальную улыбку, Плаксина решилась на пластику.

При помощи филлеров исполнительница увеличила губы и скорректировала скулы, но последствия этих вмешательств вызвали оторопь у россиян. В микроблоге звезда опубликовала новое видео, в кадрах которого исполняет одну из своих песен. Между тем подписчики обратили внимание на то, что верхняя губа Татьяны перекошена, а рот и вовсе будто не закрывается до конца.