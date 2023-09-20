Последствия неудачной пластики: Лободе уже не скрыть изменения во внешности

Светлана Лобода неоднократно делала пластику, и результат, как говорится, на лицо. Последствия хирургических вмешательств оказались далеки от идеала. Внешность звезды изменилась в худшую сторону.

Больше всего настрадались губы певицы. Еще в начале нулевых она увеличила их при помощи биополимера, который с годами не рассасывается. А затем блондинка сделала пластику верхней губы, обратившись к посредственному хирургу.

Шов был сформирован неправильно, из-за чего растянулся и стал заметен. Этот дефект исполнительница не может скрыть даже при помощи тонн косметики. Об этом журналистам издания «Аргументы и факты» рассказал пластический хирург Артур Дзотцоев. Также он назвал другие операции, к которым прибегла Лобода.

Например, это ринопластика и блефаропластика нижнего века. Кроме того, артистка установила импланты в подбородок и регулярно делает уколы красоты. Из-за этих манипуляций лицо знаменитости, по словам специалиста, кажется «перекачанным».