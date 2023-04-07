Последствия бурного романа: что скрывает красавица-спортсменка Наталья Варлей (фото)

Личная жизнь Натальи Варлей обросла легендами. Например, говорят, что своего первого сына Василия артистка родила вовсе не от мужа Владимира Тихонова, а от Константина Райкина. Окутано тайной и происхождение второго наследника «кавказской пленницы».

Младший сын артистки Александр стал режиссером. Кто именно является его отцом, Варлей скрывает. По слухам, у знаменитости был страстный роман с актером из Узбекистана — Ульмасом Алиходжаевым, который был женат.

В одном из интервью «спортсменка, комсомолка и просто красавица» проговорилась, что они с ее возлюбленным жили в разных городах. Любимый артистки часто приезжал к ней в Москву, а когда узнал о логичном последствии их бурного романа, то исчез.

Через месяц после рождения сына, когда Варлей уже и не ждала, ее и избранник вдруг позвонил. Артистка сообщила ему, что назвала малыша Сашей, однако в ответ услышала в трубке лишь короткие гудки.