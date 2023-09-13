Последняя воля Карла III останется розовой мечтой: планы опять нарушили Меган и Гарри

Согласно обычаю Великобритании, день рождения короля или королевы отмечают летом. В июне устраивают большой парад и официальные мероприятия. Но Карл III появился на свет 14 ноября, и этот день он планирует отметить в кругу семьи. Но самый главный подарок к празднику монарх боится не получить. Все зависит от его сына Гарри.

Британский король не скрывает, что в день своего рождения хотел бы видеть рядом всю семью, в том числе и многочисленных внуков. Об этом сообщает издание New Idea. И если в появлении на празднике детей Уильяма и Кейт сомневаться не приходится, то малышей Арчи и Лилибет родители могут к дедушке и не привезти.

Гарри и Меган Маркл последние несколько лет предпочитают жить в США. Старшего сына они увезли из Англии, когда ему было только полгода. А дочь появилась на свет уже за границей. Король Карл III виделся с внучкой лишь однажды, хотя ей исполнилось уже два года.