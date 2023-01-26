Последняя роль: такой Александру из фильма «Москва слезам не верит» вы точно не видели

Наталья Вавилова прославилась на весь СССР после выхода картины «Москва слезам не верит». Роль Александры стала вершиной творчества актрисы. Что же произошло с Вавиловой после триумфального появления в фильме Владимира Меньшова?

Наталья родилась в семье дипломатического работника. В кино артистка дебютировала в 1974 году, когда снялась в картине «Такие высокие горы», о которой сегодня вспомнят лишь единицы. Зато следующая киноработа Вавиловой знакома многим — это дебютный полнометражный фильм Меньшова «Розыгрыш». Затем последовали и другие роли.

На съемках картины «Николай Подвойский» с актрисой произошел несчастный случай. Она училась ездить верхом на лошади, но в процессе получила травму позвоночника. Режиссер просил Вавилову никому не рассказывать, как это произошло, а затем и вовсе взял другую актрису на эту роль. Это сильно надломило Наталью.

В последний раз она появилась в кино в начале 90-х. Это был исторический сериал «Дело Сухово-Кобылина», где Вавилова предстала уже зрелой женщиной, не имеющей ничего общего с легендарной Александрой из картины Меньшова.

Сегодня Вавилова живет в Москве и наотрез отказывается общаться с прессой. В 2020 году она похоронила мужа, известного режиссера Самвела Гаспарова. Они прожили вместе 40 лет, детей у супругов не было.