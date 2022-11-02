Последняя роль советского графа Монте-Кристо вызвала оторопь: смотреть жутко

За годы карьеры Виктор Авилов получил статус одного из самых мистических советских артистов. Зрители признавались, что он буквально гипнотизировал их с экрана. На спектаклях присутствующие в зале тоже впадали в транс от игры Авилова. Самым известным театральным персонажем Виктора был Воланд из «Мастера и Маргариты». Актер не был суеверным и не боялся злого рока, который нависал над исполнителями этой роли, хотя на репетициях и гастролях с ним случались необъяснимые инциденты.

В кино широкую популярность он приобрел после роли графа Монте-Кристо в картине 1988 года «Узник замка Иф». К началу 2000-х увлечение Авилова мистицизмом превратилось в наваждение. Он верил, что может излечивать людей. В 2004 году актер скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Коллеги уверяли, что Виктор отказывался от традиционной медицины, чем только осложнил течение болезни.

Его последней ролью в кино стал сериал «Хиромант», который вышел на экраны уже после его смерти. В кадре зрители не сразу узнали Авилова: его гипнотический взгляд поник, а 51-летний актер выглядел очень изможденным.