Последняя роль Макара Гусева: куда пропал звезда «Приключений Электроника»

Василий Скромный жил в интернате, когда впервые встретился с ассистентом режиссера фильма «Приключения Электроника». Высокий рост и харизма стали проходным билетом на съемочную площадку проекта, в котором юному артисту предстояло воплотить хулигана Макара Гусева.

С поставленной задачей Скромный справился. После этого были роли и в других картинах — например, актер снялся в «Школе», «Третьем измерении», военной ленте «Я — Хортица» и других. Последний же раз артист засветился на экране в далеком 1983 году, снявшись в проекте под названием «Комбаты» и представ в образе рядового в госпитале.

Затем Скромный пропал с радаров, таким было его осознанное решение. Как пишет Дзен-канал «Синема — графия », Василий Михайлович пожелал связать свою жизнь с другой профессией: он окончил мореходное училище и стал моряком.