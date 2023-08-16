Последняя песенка спета: что тщательно скрывают о состоянии Пугачевой

Алла Пугачева завершила сольную карьеру. Артистка отказывается от интервью и не комментирует личную жизнь. Звезда, как и ее близкие, предпочитает скрывать правду о своем состоянии.

Однако все тайное рано или поздно становится явным. О незавидной участи Примадонны широкой общественности рассказала Валентина Талызина. Актриса заявила, что последняя песенка экс-супруги Филиппа Киркорова давно спета. И раскрыла причины такого поворота событий.

Уходя со сцены, Алла Борисовна призналась, что больше не может выступать из-за возраста и плохого самочувствия. Но есть и другой важный момент. Талызина подчеркнула, что исполнительница лишилась своего голоса.

Звезда экрана вспомнила одно из выступлений Пугачевой перед видными политическими деятелями. Тогда Валентина Илларионовна заметила, что сил у любимой народом певицы совсем не осталось.

По мнению народной артистки, мать Кристины Орбакайте осталась без потрясающего вокала неспроста.