Последняя мисс СССР пропала после автокатастрофы: не поверите глазам, увидев ее сейчас

Именно конкурс красоты подарил белоруске Марии Кеже шанс на новую жизнь. В 1990 году она завоевала титул последней мисс СССР, после чего ее признали популярной моделью. Девушке постоянно поступали предложения о съемках, зарубежных поездках и участии в разнообразных благотворительных акциях.

Улыбчивая блондинка прекрасно смотрелась в любом образе. Однако крест на карьере поставила страшная авария, в которую Кежа попала в Париже. После ДТП у красавицы оказалось сильно повреждено лицо, о фотосессиях и подиумах ей пришлось забыть.

Целеустремленная модель не стала отчаиваться и переквалифицировалась в дизайнеры. Она работала на именитые французские бренды, а несколько лет назад открыла собственную компанию. Теперь «Маша Кежа» это название фирмы сумок и аксессуаров, а также парижского бутика.

При этом, 50-летняя экс-модель еще и прекрасно выглядит, постоянно работая над сохранением стройной фигуры. Свободное время она предпочитает проводить с сыном.