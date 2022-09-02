Последняя капля: Кейт Миддлтон призвали выступить против Меган Маркл

Несколько дней назад Меган Маркл дала интервью американскому журналу The Cut, после чего возникло множество поводов для возмущения публики. В частности, она призналась, что принц Гарри переживает большой кризис в отношениях со своим отцом, а отъезд из Лондона стал для них большим облегчением. Подобные заявления показались читателям и светским экспертам настолько возмутительными, что они призвали членов королевской семьи как можно скорее разобраться в ситуации.

Так, критик Дэн Вуттон уверен, что из-за откровенной беседы Меган Маркл с журналистами в очередной раз пострадала репутация королевской семьи. Поэтому наследники короны должны как можно скорее сесть в самолет и отправиться в США, чтобы принять меры в отношении Маркл.

«Принц Чарльз и принц Уильям, в идеале с миротворцем Кейт на буксире, должны немедленно лететь в Калифорнию», — цитирует слова критика портал OK!.

Эксперт не сомневается, что только таким способом родственники Елизаветы смогут защитить монархию и доброе имя королевы.