Последняя капля: Кейт Миддлтон призвали выступить против Меган Маркл
Публика не оценила последние высказывания герцогини.
Несколько дней назад Меган Маркл дала интервью американскому журналу The Cut, после чего возникло множество поводов для возмущения публики. В частности, она призналась, что принц Гарри переживает большой кризис в отношениях со своим отцом, а отъезд из Лондона стал для них большим облегчением. Подобные заявления показались читателям и светским экспертам настолько возмутительными, что они призвали членов королевской семьи как можно скорее разобраться в ситуации.
Так, критик Дэн Вуттон уверен, что из-за откровенной беседы Меган Маркл с журналистами в очередной раз пострадала репутация королевской семьи. Поэтому наследники короны должны как можно скорее сесть в самолет и отправиться в США, чтобы принять меры в отношении Маркл.
«Принц Чарльз и принц Уильям, в идеале с миротворцем Кейт на буксире, должны немедленно лететь в Калифорнию», — цитирует слова критика портал OK!.
Эксперт не сомневается, что только таким способом родственники Елизаветы смогут защитить монархию и доброе имя королевы.