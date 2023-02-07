Последний выход Романа Костомарова на лед заставит рыдать самых стойких

Роман Костомаров рискует никогда больше не выйти на лед. Состояние фигуриста, находящегося в «Коммунарке», стремительно ухудшается. В настоящее время звезду готовят к операции по ампутации ноги.

Медики откладывают хирургическое вмешательство, так как всерьез опасаются, что олимпийский чемпион не сможет ее пережить. В настоящий момент Костомаров остается подключенным к системе ИВЛ. Между тем начавшаяся у него гангрена прогрессирует — из-за некроза стопы врачи планируют проводить ампутацию до колена.

Тем временем в Сети разлетелся видеоролик с последним выступлением Костомарова. В начале января фигурист в рамках шоу «Ледниковый период» исполнил номер вместе со своей партнершей Валерией Ланской. Вскоре после этого звезду госпитализировали и диагностировали у него левостороннюю пневмонию, которая и привела к таким страшным осложнениям.