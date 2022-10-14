Последний шанс для Меган Маркл: Карл III готов пойти на уступки

Поклонники королевской семьи по всему миру не оставляют надежд на примирение принца Гарри со своими родными. И хотя новости из Букингемского дворца, как правило, приходят неутешительные, свет в конце тоннеля все же появился.

Британские СМИ наперебой сообщают о том, что отец герцога Сакссеского Карл III готов пойти на уступки и дать последний шанс своему сыну и его супруге Меган Маркл, которые два года назад отказались от своих королевских обязанностей. Многие обратили внимание на одну деталь, попавшую в кадр во время встречи монарха с Лиз Трасс.

Премьер-министра страны сын ныне покойной Елизаветы II принимал в одной из комнат дворца, похожую на кабинет. На столах и комодах стояли фотографии в рамках, среди которых был и снимок, сделанный во время свадьбы Гарри и Меган. Именно тот факт, что Карл III держит на видном месте кадр своего наследника и невестки, натолкнул публику на мысль о том, что еще не все потеряно.