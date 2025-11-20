«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них

Японский триллер «Икусагами: последний самурай» ворвался в топы Netflix с таким темпом, о котором другие сериалы могут только мечтать. И все бы хорошо, если бы финал не оставил поклонников в том самом положении, в котором фанаты «Игры в кальмара» оказались после второго сезона: финал выходит, герои доходят до развязки – и вместо нее начинаются титры.

Создатель «Последнего самурая» Митихито Фудзи, кажется, отлично понимает, что именно этим зрителей и задело. Только вот, в отличие от «Кальмара», здесь продолжение придется ждать годы.

В одном из интервью он честно признавался, что видит историю как минимум на два сезона (а то и на три), но старается рассказать максимум в каждом, не растягивая интригу на годы. Фудзи даже намекнул: один дополнительный сезон дал бы ему шанс завершить историю полностью. Что может помешать?

Критики встретили «Самурая» аплодисментами, Rotten Tomatoes выдал редкую комбинацию в 100 процентов от рецензентов и почти идеальные 98 от зрителей (оценка упала до 86 чуть позднее), а в глобальном рейтинге неанглоязычных шоу проект мгновенно поднялся на вторую строчку.

Цифры тоже впечатляют: за первые пять дней – 6,2 миллиона просмотров и 31,7 миллиона часов просмотра. Казалось бы, пора анонсировать 2 сезон? Не совсем.

Netflix пока молчит, но все выглядит так, будто второму сезону быть. У шоу отличный старт, бешеные цифры и редкая для платформы ситуация, когда и критики, и аудитория в восторге.

Да и сам Фудзи явно стоит «на низком старте»: команды еще нет, контракты не объявлены, но план у него написан. Осталось дождаться, когда стриминг соизволит сказать то самое «да».

