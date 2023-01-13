Последний подарок погибшей матери: откровенность принца Гарри растрогает до слез

Леди Ди не оставила сына без внимания в важный для него день.

В скандальных мемуарах «Запасной» принц Гарри рассказал не только о своих обидах на отца, короля Великобритании Карла III, и старшего брата, принца Уильяма. Герцог предал огласке душещипательный факт о своей матери Диане Спенсер, которая скончалась, когда ему было всего 12 лет.

Страшная смертельная авария унесла жизнь народной принцессы и случилась буквально за две недели до важного события — дня рождения Гарри. И хоть леди Ди не могла быть рядом с сыном, поздравить его она все-таки сумела.

Принц находился в школе-интернате, когда его тетя, леди Сара МакКоркодейл, передала ему последний подарок погибшей матери. Под оберточной бумагой скрывалась игровая приставка Xbox.