«Последний из Магикян»: судьба Карена сложилась на зависть любому мужчине

Ситком «Последний из Магикян» показал высокие рейтинги уже после первого сезона в 2013 году. Он продержался на экранах до конца 2015 года во многом благодаря обаянию главных героев. Харизматичный Карен, отец трех дочерей, сетовал на отсутствие наследника, не принимал современные технологии и подозрительно относился к зятю. На этих чертах характера героя и было построено большинство комичных ситуаций в проекте.

А вот исполнителю роли Карена, Гранту Тохатяну, повезло больше: его судьба сложилась на зависть любому мужчине. В отличие от экранного героя актер стал отцом сразу двоих сыновей. А третья жена подарила Гранту и дочку. Кроме того, в 2016 году род Тохатянов продолжился: актер стал дедушкой. Внука по традиции назвали в его честь.

Несмотря на то, что все три брака Гранта распались, он смог сохранить дружеские отношения с бывшими женами. Хоть актер и живет в Армении, его работа неразрывно связана с Россией: после «Последнего из Магикян» он снялся в таких сериалах, как «Ивановы-Ивановы» и «Налет».