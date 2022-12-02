Последний «фокус» Дэвида Копперфильда перед разоблачением: его цена шокирует

Когда-то имя Дэвида Копперфильда было у всех на слуху. Он прославился как главный иллюзионист планеты, но затем неожиданно пропал с радаров.

Его трюки поражали воображение и вызывали сильнейшее желание их разгадать. Маг и волшебник легко похищал Статую Свободы и сбегал из тюрьмы Алькатрас. Казалось, что этому человеку подвластно все, но не тут-то было.

В нулевые звезду начала преследовать череда скандалов и разоблачений. Чтобы избежать выплаты компенсации одному из участников фокуса с исчезновением, который заявил, что получил во время представления серьезные увечья, магу пришлось раскрыть свой главный секрет.

В результате весь мистический ореол над волшебником испарился, что серьезно навредило его карьере. Впрочем, последний «фокус» Копперфильда, вопреки всему, удался.

Ушедший в тень иллюзионист назло всем хейтерам и разоблачителям приобрел поистине шикарную недвижимость, стоимость которой составляет 17,5 млн долларов. Эта шокирующая сумма побила все рекорды по стоимости жилья в Лас-Вегасе.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Копперфильд успел заработать целое состояние, поэтому легко мог позволить себе особняк площадью в 2880 квадратных метров.