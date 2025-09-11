Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

11 сентября 2025 17:35
«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Первая картина вышла всего через год после атаки на башни-близнецы.

11 сентября — дата, которая навсегда останется раной в памяти человечества. Теракты 2001 года унесли тысячи жизней, и в этот день многие ищут в искусстве не столько правдоподобную реконструкцию событий, сколько возможность понять, как жить после того, как мир перевернулся.

Кинокритик Оксана Агапова в беседе с «Киноафишей» предложила неожиданный подход к выбору фильмов для этой даты — не документальную точность, а истории о человеческом состоянии перед лицом невообразимой трагедии.

«25-й час» Спайка Ли: прощание со свободой

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Вместо прямого показа событий 11 сентября Спайк Ли создал пронзительную метафору потери — не только жизней, но и иллюзий, надежд и самой свободы. Как отмечает Оксана Агапова:

«Это фильм о потере свободы в разных абсолютно смыслах, о непонимании, куда двигаться дальше, и о последнем дне свободы, который однажды обязательно закончится и непонятно, куда двигаться после этого».

Действие картины разворачивается вокруг Монти Брогана (Эдвард Нортон), который проводит последние свободные часы перед тюремным заключением.

Фоном становится Нью-Йорк после атак — город, который тоже оказался в ловушке между прошлым и будущим. Кадры с Ground Zero (местом, где стояли башни-близнецы) становятся молчаливым напоминанием о коллективной травме.

Фильм не показывает падающие башни, но передает ощущение диссоциации, растерянности и невозможности вернуться к прежней жизни.

«Помни меня»: трагедия как прерванная жизнь

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Если «25-й час» — это философское высказывание, то «Помни меня» (2010) обращается к эмоциям напрямую.

Здесь трагедия показана через призму личной истории: молодой человек (Роберт Паттинсон) оказывается в одной из башен в роковой момент. Однако, по словам критика, ценность фильма не в буквальной реконструкции:

«Любовная линия и то, как она прерывается в самый неожиданный момент, вызывает в зрителях сочувствие».

Да, фильм достаточно манипулятивный и прямолинейный, но он берет на себя важную задачу, уверяет критик.

«Картина показывает современное сбитое с толку поколение, которому очень тяжело обрести свое счастье, а после этой трагедии как будто и вовсе нельзя».

Картина становится мостом между теми, кто пережил трагедию лично, и зрителями, узнавшими о ней из новостей. Она не пытается объяснить необъяснимое, но показывает, как случайность обрывает жизни, полные надежд и творческих поисков.

Меланхоличный финал не предлагает легких утешений, но призывает хранить память и находить силы двигаться дальше.

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Почему именно эти фильмы?

Оксана Агапова подчеркивает: говорить о «правдоподобии» в контексте 11 сентября почти кощунственно. Трагедия остается болезненной и не до конца осмысленной даже спустя десятилетия. Поэтому важны не детали воссоздания атак, а способность кино передать экзистенциальный слом.

Оба фильма — и интеллектуальный «25-й час», и эмоциональный «Помни меня» — показывают, что 11 сентября стало не просто датой в календаре, а точкой невозврата. Они напоминают: память о трагедии живет не в кадрах рушащихся башен, а в историях тех, кто учился жить в новом мире — мире, где свобода стала хрупкой, а будущее — неопределенным.

Ранее мы писали: «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Помни меня» (2010)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране «Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране Читать дальше 11 сентября 2025
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT «Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT Читать дальше 8 сентября 2025
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом «Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом Читать дальше 13 сентября 2025
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Читать дальше 13 сентября 2025
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Читать дальше 12 сентября 2025
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше