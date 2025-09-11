«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Первая картина вышла всего через год после атаки на башни-близнецы.

11 сентября — дата, которая навсегда останется раной в памяти человечества. Теракты 2001 года унесли тысячи жизней, и в этот день многие ищут в искусстве не столько правдоподобную реконструкцию событий, сколько возможность понять, как жить после того, как мир перевернулся.

Кинокритик Оксана Агапова в беседе с «Киноафишей» предложила неожиданный подход к выбору фильмов для этой даты — не документальную точность, а истории о человеческом состоянии перед лицом невообразимой трагедии.

«25-й час» Спайка Ли: прощание со свободой

Вместо прямого показа событий 11 сентября Спайк Ли создал пронзительную метафору потери — не только жизней, но и иллюзий, надежд и самой свободы. Как отмечает Оксана Агапова:

«Это фильм о потере свободы в разных абсолютно смыслах, о непонимании, куда двигаться дальше, и о последнем дне свободы, который однажды обязательно закончится и непонятно, куда двигаться после этого».

Действие картины разворачивается вокруг Монти Брогана (Эдвард Нортон), который проводит последние свободные часы перед тюремным заключением.

Фоном становится Нью-Йорк после атак — город, который тоже оказался в ловушке между прошлым и будущим. Кадры с Ground Zero (местом, где стояли башни-близнецы) становятся молчаливым напоминанием о коллективной травме.

Фильм не показывает падающие башни, но передает ощущение диссоциации, растерянности и невозможности вернуться к прежней жизни.

«Помни меня»: трагедия как прерванная жизнь

Если «25-й час» — это философское высказывание, то «Помни меня» (2010) обращается к эмоциям напрямую.

Здесь трагедия показана через призму личной истории: молодой человек (Роберт Паттинсон) оказывается в одной из башен в роковой момент. Однако, по словам критика, ценность фильма не в буквальной реконструкции:

«Любовная линия и то, как она прерывается в самый неожиданный момент, вызывает в зрителях сочувствие».

Да, фильм достаточно манипулятивный и прямолинейный, но он берет на себя важную задачу, уверяет критик.

«Картина показывает современное сбитое с толку поколение, которому очень тяжело обрести свое счастье, а после этой трагедии как будто и вовсе нельзя».

Картина становится мостом между теми, кто пережил трагедию лично, и зрителями, узнавшими о ней из новостей. Она не пытается объяснить необъяснимое, но показывает, как случайность обрывает жизни, полные надежд и творческих поисков.

Меланхоличный финал не предлагает легких утешений, но призывает хранить память и находить силы двигаться дальше.

Почему именно эти фильмы?

Оксана Агапова подчеркивает: говорить о «правдоподобии» в контексте 11 сентября почти кощунственно. Трагедия остается болезненной и не до конца осмысленной даже спустя десятилетия. Поэтому важны не детали воссоздания атак, а способность кино передать экзистенциальный слом.

Оба фильма — и интеллектуальный «25-й час», и эмоциональный «Помни меня» — показывают, что 11 сентября стало не просто датой в календаре, а точкой невозврата. Они напоминают: память о трагедии живет не в кадрах рушащихся башен, а в историях тех, кто учился жить в новом мире — мире, где свобода стала хрупкой, а будущее — неопределенным.

Ранее мы писали: «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?