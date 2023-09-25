Последние советские отшельники: как сейчас живут Антипины, которые 20 лет провели в тайге

Со временем у них не осталось ничего общего.

Идея уйти добровольно от общества, чтобы поселиться жить в глухом месте появилась не только в России. Она была популярной и среди некоторых советских граждан. Ярким примером являются отшельники Антипины.

Инициатором был мужчина по имени Виктор, который мечтал, чтобы все люди вернулись в естественную среду обитания. Его идеи разделяла 16-летняя падчерица Аня, которая беспрекословно отправилась за ним в глухую тайгу в 1982 году. За следующие 20 лет у них родилось шестеро детей, двое из которых скончались в раннем возрасте.

Семейное счастье Антипиных нарушал лишь голод, с которым они постоянно встречались. Искатели приключений перебирались с место на место, пожили в Якутии, Вологде, Брянской области, а затем обосновались в Иркутске.

Виктор с энтузиазмом учил наследников выживать в тайге, не разрешая выходить к людям. Еду они добывали на охоте, либо глава семейства обменивал продукты у знакомых на берестяные памятки, ягоды, траву и грибы.

Однако Анну такая жизнь не устраивала. В 2002 году вместе с детьми она ушла в ближайший поселок и попросила помощи у местных жителей. Ей выделили дом и нашли работу техничкой. Малыши пошли в садик, а дети постарше — в школу.

Виктор так и не смог простить жену за предательство, переезжать вместе с ней он отказался. Анна вскоре вышла замуж за местного жителя, родила ему двух дочек. А в 2004 году ее бывший возлюбленный умер в своей заброшенной избушке: предположительно последний советский отшельник страдал от множества проблем со здоровьем и голода.