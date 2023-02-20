Последние слова звезды фильма «Женя, Женечка и "Катюша"» проберут до мурашек

Олег Даль отличался не только потрясающим актерским талантом, но и отменной интуицией. Артист предчувствовал свою скорую смерть, которая стала для остальных большим шоком.

Звезда фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» довольно рано обрел пагубную зависимость. Порой актер проваливал пробы именно потому, что приходил на них в состоянии алкогольного опьянения.

Даже счастливый брак с Елизаветой Апраксиной не мог исправить ситуацию. Когда терпение возлюбленной Даля лопнуло, она поставила ему жесткий ультиматум — либо алкоголь, либо семья. Актер выбрал второе и вшил себе противоалкогольную капсулу. Благодаря этому он не пил на протяжении двух лет, но радоваться было рано.

В 1981 году артист отправился на очередные съемки, завершить которые так и не успел. Вечером он удалился в свой гостиничный номер со словами, которые проберут до мурашек любого. «Я пошел умирать», — произнес 39-летний Даль, а утром горничная нашла его без признаков жизни.