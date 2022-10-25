Последние слова жены о Рыбникове поразят в самое сердце: «Заслужил такую смерть»

Николай Рыбников прославился благодаря комедии «Девчата» и другим ярким ролям. Актер успел построить успешную карьеру, но, как оказалось, не смог найти себе место в обновленном кино перестройки.

Как рассказала наследница Рыбникова Алена, ее отец играл преимущественно работяг, но со временем зрителю становились интереснее другие герои. Артиста же режиссеры не видели в образах интеллигентов, поэтому с 80-х его все меньше и меньше приглашали в кино.

Подобное отношение кинематографистов очень расстраивало актера. Он переживал, что больше не интересует публику. В итоге после продолжительного стресса у Рыбникова случился инфаркт: прославленный артист ушел из жизни во сне в возрасте 59-лет.

«Он просто не смог перестроиться для нового времени», — цитирует слова наследницы артиста портал «Антенна».

По словам Алены, ее мать Алла Ларионова взяла все домашние заботы на себя. Она всегда отмечала, что ее супругу очень повезло в последние минуты жизни, ведь он не страдал.