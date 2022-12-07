Последние слова актера из «Сватов» проберут до мурашек: сложно даже вообразить

Александр Бондаренко посвятил себя актерской профессии. Он засветился в таких популярных проектах, как «Сваты» и «Мухтар», а также не покидал театральную сцену. Один из выходов артиста к поклонникам привел к страшной трагедии, оборвавшей его жизнь.

В январский день 2013 года Бондаренко играл в спектакле «1001 страсть, или Мелочи жизни». Неожиданно в разгар действа он захрипел и произнес слова, оказавшиеся для него последними. «Я падаю», — прошептал актер, после чего действительно упал на сцену.

Зрители даже не поняли, что знаменитости стало по-настоящему плохо, а вот коллеги сразу увидели, что случилась беда. Вызвав скорую, они бросились на помощь Бондаренко и начали делать ему массаж сердца, искусственное дыхание. Увы, все было тщетно. Прибывшие на место врачи констатировали смерть звезды, причиной которой стал оторвавшийся тромб.