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Последние серии «Санта-Барбары» отказались показывать на ТВ: причина ошарашит

17 июля 2023 15:45
Последние серии «Санта-Барбары» отказались показывать на ТВ: причина ошарашит

Зрителей оставили в недоумении.

«Санта-Барбара» ворвалась в сердца россиян в начале нулевых. Американский сериал о красивой жизни богачей стал для зрителей настоящей отдушиной и способом отдохнуть от удручающей реальности. Мыльную оперу транслировали вплоть до апреля 2002 года, однако финальные эпизоды россияне так и не увидели. В чем же причина?

Оказывается, в начале нулевых у «Санты-Барбары» были чудовищно низкие рейтинги. Поэтому руководство телеканала приняло решение снять проект с показа. В итоге зрители последней увидели 2040-ю серию, хотя в общей сложности вышло 2147 эпизодов.

Поклонники мыльной оперы были обескуражены, ведь они следили за этой историей почти десять лет, но их оставили без финала по странной причине. Тогда никто так и не узнал, чем кончилась легендарная «Санта-Барбара». Но, возможно, это к лучшему, ведь концовку нельзя назвать счастливой.

Круз и Иден расстались из-за душевной болезни героини. Кастилио страдал недолго и переключился на ее сестру Келли. Но и этот роман не продержался. Сиси снова сошелся с Софией, а Лайонел Локридж стал приемным отцом Ченнинга.

Фото: Соцсети, кадр из сериала «Санта-Барбара»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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