Последние годы мучался от инфарктов: скончался режиссер самой скандальной экранизации «Мастера и Маргариты»

Постановщик запомнился не только адаптацией классики Булгакова, но и важной военной картиной.

В Ялте на 71-м году жизни скончался Юрий Кара — автор «Завтра была война», «Воры в законе» и той самой четырёхсерийной версии «Мастера и Маргариты», которую ждали 16 лет.

«Накануне вечером у артиста случился инфаркт, ему вызвали скорую, госпитализировали в реанимацию, где он скончался около 22:00. Семья режиссёра сообщила нам, что у него было слабое сердце: инфаркты также были два года назад и в феврале этого года», — выяснил Shot.

Фильм 1994 года, вышедший в кинотеатрах только в 2011-м, породил больше скандалов, чем восторгов. Кара вставил на балу у Воланда Сталина, Ленина и Дзержинского, вызвав бурю критики: у Булгакова таких гостей не было. Надо ли говорить, что многие актеры к моменту премьеры попросту не дожили.

Картина разрывается между стилями: то готическое чёрно-белое ретро, то театральные гримасы. Кого-то заворожила игра Ульянова и Гармаша, кто-то плевался от «стонов Маргариты» в исполнении Вертинской.

«Не экранизация, а видение самого режиссёра», — резюмировали недовольные.

И всё же именно этот фильм показал, что «рукописи не горят». Кто-то даже нашёл в нём преломление Бортко, только наоборот.

«Кара Бортко покарал», — иронизировали поклонники.

Пускай в рваном VHS-качестве, зато с живым спором вокруг каждой сцены. Юрий Кара снял такого «Мастера», которого если и не хочется пересматривать, то забыть точно не получится.

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