«Последние 5 минут вырвали мое чертово сердце»: так Тарантино отозвался об одном детском мультфильме – и нет, это не «Король лев»

Квентин Тарантино известен не только своими кровавыми триллерами и витиеватыми диалогами, но и бескомпромиссными, часто неожиданными суждениями о кино. Поэтому когда мэтр называет некий фильм «почти идеальным», а его финал заставляет его едва ли не задохнуться от эмоций, это интригует вдвойне.

Именно такую оценку он дал в подкасте писателя Брета Истона Эллиса, раскрыв свой личный топ-20 фильмов XXI века. На первой строчке его списка оказалась суровая военная драма Ридли Скотта «Черный ястреб» (2001).

А вот вторую позицию занял… мультфильм. Отзыв Тарантино звучит как высшая похвала:

«Почти идеальный фильм. Последние пять минут вырвали мое чертово сердце, и, если я даже попытаюсь описать финал, я заплачу и задохнусь. Это просто удивительно».

Догадываетесь, о чём речь? Мастер шокирующих развязок был до слёз тронут финалом анимационной картины «История игрушек: Большой побег» (2010) – в этой сцене герои чудом избежали гибели в огне.

В общем личный топ режиссера лишний раз доказывает, что великое кино, способное растрогать до глубины души, не имеет возрастных рейтингов и жанровых границ. Даже для такого сурового бунтаря, как Тарантино.

