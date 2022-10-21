Последнее интервью Маши Алалыкиной из «Фабрики звезд»: с тех пор о ней никто не слышал

В этом году свое 20-летие отмечает не только проект «Фабрика звезд», но и группа «Фабрика». Женский квартет продюсер Игорь Матвиенко сформировал после окончания первого сезона. Его участницами стали Маша Алалыкина, Саша Савельева, Ира Тонева и Сати Казанова. Группа существует до сих пор, но из «стареньких» в нем осталась одна лишь Тонева. А самой первой коллектив покинула Алалыкина, причем случилось это, когда «Фабрика» была на волне успеха, в 2003 году.

По официальной версии, из-за насыщенного гастрольного тура у Марии возникли проблемы с обучением в вузе, где ей грозили отчислением. Она предпочла образование карьере и ушла со сцены. Вскоре она познакомилась с Алексеем Зуенко, который позже стал ее мужем. Мужчина исповедовал ислам, и в эту религию обратилась и певица, поменяв имя на Маряьм. В 2004 году Алалыкина родила дочь.

Брак не продержался долго, подруга исполнительницы увела у нее мужа. Но и после потери супруга от ислама Алалыкина не отказалась. Ее последнее интервью датировано 2007 годом, тогда она побеседовала с мусульманским телеканалом. Марьям призналась, что ей тяжело было уйти из группы «Фабрика», но близкие убедили в правильности решения. С тех пор экс-певица пропала из новостей. Известно, что в 2009 году она вышла замуж за мусульманина и перебралась в Дагестан.