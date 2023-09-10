Последнее фото внучки Боярского до появления метки на руке: кадр не для слабонервных

В семье Боярских немало творческих людей. Но даже среди них выделяется внучка Михаила Сергеевича по имени Екатерина. Девушка активно занимается музыкальной карьерой и нередко эпатирует публику дерзкими образами.

В юности Катя почти не появлялась в СМИ, и о ней было мало информации даже у журналистов. Но в 20 лет наследница звездной семьи решила не отставать от родственников и объявила, что хочет стать певицей. Она взяла себе псевдоним VENNA, начала записывать песни и вести блог в социальных сетях. Снимки, которые выкладывает в Интернет девушка, часто шокируют поклонников Боярского, ведь многим кажется, что внучка позорит знаменитого деда.

Но останавливаться на достигнутом Екатерина явно не собирается. Недавно в Сети появилось фото, на котором исполнительница находится в тату-салоне. В кадре запечатлен момент, когда на ее тело наносят татуировку. Сам рисунок девушка еще не продемонстрировала публике, но можно не сомневаться — любительница быть в центре внимания скоро сделает объявление.