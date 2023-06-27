После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США

В далеком 1992 году Татьяна Навка отправилась в США. Тогда фигуристка была поражена огромным контрастом между этой страной и своей родиной. Спортсменка решила, будто попала в сказку.

После жизни в СССР Америка показалась настоящим раем. Полки супермаркетов здесь буквально ломились от товаров, люди улыбались друг другу, а на улицах был полный порядок.

Но время шло, и все менялось. В беседе с изданием «Аргументы и факты» олимпийская чемпионка рассказала, что шесть лет назад она впервые за долгое время побывала в Нью-Йорке. Спортсменка испытала неподдельный шок оттого, как сильно изменился этот город.

Навка с удивлением обнаружила, что теперь на улицах Большого яблока полно бродяг, больше никто не следит за чистотой, а прохожие выглядят хмурыми и подавленными. Звезда уточнила, что больше не хотела бы жить в Штатах. Вдобавок она призналась, что всем сердцем любит Москву, которую считает одним из самых красивых городов в мире.