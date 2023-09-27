После вынесенного приговора Заворотнюк не выпустят из страны: вот в чем дело

Дочь главной актрисы сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна нажила себе серьезные проблемы. Несколько лет назад девушка оформила кредитную карту в российском банке, снимала с нее деньги, но так и не удосужилась возместить потраченное.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, у Анны образовалась задолженность в виде 85 тысяч рублей. Банк подал иск в суд, пытаясь взыскать ранее выданную сумму. Там требование удовлетворили и обязали дочь звезды полностью погасить долг, а также заплатить еще 1700 рублей в качестве расходов на госпошлину.

Главная опасность для Анны заключается в том, что она не сможет уехать в так горячо любимую ею страну — Объединенные Арабские Эмираты. Девушка на протяжении года живет на два государства. Сейчас она прилетела в Россию, чтобы повидать друзей и родственников, а вот сможет ли вернуться обратно — все зависит от нее самой и своевременной оплаты долга.