После выхода клеймили, но в 2025-м оценили: забытый триллер со звездой «Хранителей» стал хитом Netflix спустя 12 лет

25 сентября 2025 16:11
Иногда картина выходит не в то время, но позже обретает второе дыхание.

Когда у Netflix перестают смотреть даже их суперхит «Кейпоп охотницы на демонов», на арену вылезает кино, о котором большинство зрителей даже не слышало. Немногие посмотрели психологический триллер в год выхода.

«Порочные игры» (Stoker) — дебют Пака Чхан Ука в Голливуде, вышедший в 2013-м, провалившийся в прокате и вернувшийся из мёртвых на стриминге. Теперь он снова в топе, и правильно: слишком уж редкий зверь, чтобы списать его со счетов.

Таинственная семейка

Сюжет прост, но выворачивает наизнанку: юная Индия теряет отца и сталкивается с дядей, о существовании которого не знала. Их семья очень богата и хранит не одну тайну, с которыми придетсягероине разбираться героине и зрителям.

Дядя Чарльз (Мэттью Гуд, тот самый Озимандия из «Хранителей») постепенно превращается в зеркало, в котором отражаются все страхи девушки.

Красота без обнаженки

Фильм называют «аудиовизуальным 18+» — и это точное попадание. Камера скользит по телам и предметам так, будто они живые.

Сцена с роялем — вообще эталон кинематографической близости: никаких голых тел, но напряжение сексуальнее, чем в десятках дешёвых эротических драм. При этом все чинно и благородно. Редкость для современного кино.

Почему его не поняли в 2013-м

Бюджет 12 миллионов, сборы 12 миллионов. Не окупился, почти не рекламировался. Голливуд хотел от корейца «нового Хичкока», а получил вязкий, болезненный эксперимент о семейных извращениях и запретной страсти.

Американский зритель морщился, критики хвалили визуал (70% на Rotten Tomatoes), но массового хайпа не случилось. До поры до времени, теперь алгоритмы Netflix рекомендуют ленту, а зрители пишут новые, более хвалебные рецензии.

Почему стоит включить сейчас

Во-первых, потому что Пак Чхан Ук не умеет снимать проходняк: это автор «Олдбоя» и «Служанки». Во-вторых, потому что Николь Кидман и Миа Васиковска здесь выдают максимально холодные, почти ледяные роли.

В-третьих, это то редкое кино, где красота сосуществует с уродством души. «Порочные игры» — фильм, который не заканчивается внятной концовкой, а уходит на полуслове и заставляет еще долго думать, а что это сейчас было.

Также прочитайте: «Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей».

Фото: Кадр из фильма «Порочные игры» (2013)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
