После всех перепалок: Михалков по-доброму обратился к Пугачевой

В прошлом году Никита Михалков и Алла Пугачева устроили публичный разбор полетов. Казалось, отношения знаменитостей окончательно испортились, но еще не все потеряно.

Конфликт начался с того, что певица опубликовала пост в социальных сетях, где поинтересовалась, куда пропал «прекрасный человек» Никита Михалков. Режиссер в ответ обвинил Примадонну в неуважительном отношении к своему народу.

В последнее время количество недоброжелателей у артистки только растет. Однако в их число знаменитый постановщик все-таки не входит. После всех перепалок он по-доброму обратился к оскандалившейся Алле Борисовне.

Актер не стал в очередной раз комментировать приезды и отъезды исполнительницы из России, а ограничился лишь одним пожеланием.

«Будь здорова!» — цитирует слова Никиты Сергеевича издание «Аргументы и факты».

В последнее время в Сети все чаще появляются слухи о том, что самочувствие звезды оставляет желать лучшего. Интернет-пользователи горячо обсуждают видео, в кадрах которого бывшая жена Киркорова еле-еле идет по улице. По всей видимости, эти разговоры дошли до мэтра, который все же неравнодушен к участи своей заклятой подруги.