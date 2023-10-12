После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа

Алсу, как любой публичный человек, всегда находится в центре внимания. Артистка появляется на публике и в социальных сетях при полном параде: макияж и ретушь ей в помощь. Но без фотошопа и косметики она тоже выглядит великолепно.

Певице 40 лет, но так сразу и не скажешь. Знаменитость не скрывает, что ей повезло с генетикой. Но дело не только в этом. Многодетная мать не из тех, кто уверяет публику в том, что молодеет благодаря огуречным маскам.

Одного лишь домашнего ухода исполнительнице недостаточно. В интервью порталу Teleprogramma Алсу рассказала, к каким манипуляциям прибегает, чтобы оставаться в форме.

«Делаю и процедуры аппаратной косметологии, и укольчики разные», — подчеркнула брюнетка.

На просторах Интернета есть фотографии, на которых она запечатлена без прикрас. И надо отдать должное: внешность у звезды великолепная. Жена Яна Абрамова признается, что косметолог творит чудеса, а отсутствие на ее коже морщин служит тому подтверждением.