После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

11 февраля 2026 08:27
«Праведник» (2023)

Эти картины считаются одними из лучших в карьере Евгения Ткачука, по крайней мере, так решили зрители.

После выхода «Волчка» многие зрители открыли для себя актёра Евгения Ткачука. Его герой получился таким, что хочется искать другие работы артиста - желательно не менее мощные. К счастью, в фильмографии Ткачука хватает проектов, которые смотрятся на одном дыхании и имеют высокие зрительские оценки.

«Роднина» (2025)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

Биографическая драма о фигуристке Ирине Родниной, где путь к медалям показан через травмы, давление и жёсткие решения. Ткачук здесь играет тренера Вячеслава Жукова - человека, который требует результата и не привык жалеть. Его персонаж не идеальный и не мягкий, но именно такие тренеры и создают чемпионов.

«Роднина» (2025)

«Праведник» (2023)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0

Военная история о том, как офицер Красной армии выводит из оккупации более двухсот евреев. У Ткачука здесь роль Ферзя - бывшего уголовника и шулера, который в условиях войны неожиданно проявляет себя совсем иначе. Его линия добавляет фильму нерв и живое человеческое чувство.

«Повелитель ветра» (2023)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7

Картина о полёте Фёдора Конюхова вокруг Земли на воздушном шаре. Ткачук играет его сына Оскара - того, кто остаётся на земле и ждёт, пока человек в небе борется со стихией. Здесь у актёра меньше экранного времени, но роль точная: без истерик, без лишних слов, с ощущением настоящего напряжения.

Фото: Кадры из фильмов «Праведник» (2023), «Роднина» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
