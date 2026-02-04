Оповещения от Киноафиши
Сразу после «Властелина колец» был еще один шедевр: Джексон переснял старый фильм и собрал $550 млн — теперь это образцовый ремейк

Сразу после «Властелина колец» был еще один шедевр: Джексон переснял старый фильм и собрал $550 млн — теперь это образцовый ремейк

4 февраля 2026 17:09
Сразу после «Властелина колец» был еще один шедевр: Джексон переснял старый фильм и собрал $550 млн — теперь это образцовый ремейк

Вот такой «новый взгляд» на классику заслуживает уважения.

После грандиозного успеха «Властелина колец» и чека в миллиард долларов Питер Джексон мог снимать что угодно. Но он выбрал неожиданное — трехчасовой ремейк «Кинг-Конга» 1933 года. И сделал один из лучших ремейков в истории, который собрал в прокате 550 миллионов долларов.

Зачем переснимать классику, которая и так идеальна? Джексон увидел возможность не заменить, а расширить оригинал. Вместо стоминутного черно-белого хоррора он создал масштабный эпический блокбастер с человечной историей в центре. И ключом к успеху стал не только бюджет, но и технология.

Главным козырем ремейка стала революционная для 2005 года компьютерная графика и технология под названием motion capture (захват движения актера для создания цифрового персонажа). Чтобы оживить восьмое чудо света, Джексон снова позвал Энди Серкиса, подарившего нам Голлума во «Властелине колец».

Сразу после «Властелина колец» был еще один шедевр: Джексон переснял старый фильм и собрал $550 млн — теперь это образцовый ремейк

Актер не просто «озвучил» обезьяну, а подарил ей душу. Благодаря захвату движений и мимики Серкиса Конг перестал быть просто монстром. Он стал трагическим героем, «дураком в любви», чьи эмоции зритель читает в глазах.

Этот технологический прорыв позволил сбалансировать экшен и драму. Да, в фильме есть бой с тираннозавром и нашествие гигантских насекомых. Но кульминацией становится не разрушение Нью-Йорка, а тихий момент на катке в Центральном парке, где Конг и Энн (Наоми Уоттс) катаются на коньках. Джексон понимал, что зрители приходят не только за спецэффектами, но и за историей.

«Кинг-Конг» 2005 года доказал, что ремейк может быть оправдан. Он не отменяет оригинал с его рукотворной магией покадровой анимации и обаянием Фэй Рэй. Он предлагает новый взгляд, используя инструменты своего времени, чтобы глубже раскрыть вечную тему — конфликт между дикой природой и цивилизацией, где у монстра оказывается сердце человека.

Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
