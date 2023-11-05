После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя

Поклонники фигурного катания последние дни обсуждают неожиданные новости о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Многие фанаты признаются, что считают это огромной потерей для фигурного катания, ведь в будущем спортсмены могли завоевать множество наград и стать настоящими звездами. Однако Илья Авербух не разделяет это убеждение.

По словам спортсмена, распада дуэта точно нельзя было избежать, хотя это и ударило по сборной страны. И раз Кагановская и Ангелопол пошли на это в самом начале сезона, когда программы уже готовы, то это было правильным решением.

«Наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось», — рассказал Авербух в беседе с ТАСС.

В целом же фигурист пожелал удачи участникам дуэта. Он уверен, что спортсмены смогут проявить себя и поодиночке и не затеряются среди других звезд фигурного катания.