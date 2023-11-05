После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя
Звезда «Ледникового периода» не стал скрывать свое мнение.
Поклонники фигурного катания последние дни обсуждают неожиданные новости о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Многие фанаты признаются, что считают это огромной потерей для фигурного катания, ведь в будущем спортсмены могли завоевать множество наград и стать настоящими звездами. Однако Илья Авербух не разделяет это убеждение.
По словам спортсмена, распада дуэта точно нельзя было избежать, хотя это и ударило по сборной страны. И раз Кагановская и Ангелопол пошли на это в самом начале сезона, когда программы уже готовы, то это было правильным решением.
«Наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось», — рассказал Авербух в беседе с ТАСС.
В целом же фигурист пожелал удачи участникам дуэта. Он уверен, что спортсмены смогут проявить себя и поодиночке и не затеряются среди других звезд фигурного катания.