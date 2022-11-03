После ухода Гайдая из жизни вскрылась шокирующая правда: россияне не поверят

Леонид Гайдай был одним из самых успешных советских кинематографистов. Режиссер подарил зрителям десятки фильмов, которые не раз становились самыми популярными в прокате. Однако признание зрителей никак не сказалось на финансовом благополучии его семьи.

Как рассказала Наталья Варлей, наследники прославленного режиссера не получают никаких авторских отчислений, хотя его фильмы с годами обретают все большую и большую популярность, регулярно транслируются по телевидению и становятся известными во всем мире. Сам же постановщик не смог оставить родным никаких сбережений, поэтому они жили лишь благодаря помощи близких. Так, например, однажды соседи затопили их квартиру, но у Нины Гребешковой, супруги Гайдая, не было средств, чтобы сделать ремонт.

«Если бы у нас воздавалось по заслугам, то он и его семья были бы вполне состоятельными людьми», — цитирует слова артистки журнал «Искусство кино».

Также артистка рассказала, что однажды злоумышленники подожгли дачу режиссера, которая сгорела практически полностью. И восстанавливать дом вызвались именно друзья Гайдая, так как его семья не могла себе это позволить.