После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова

Александре Пахмутовой сочувствует вся страна. В начале осени 94-летняя пианистка лишилась мужа: Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября. С тех пор многие переживают за состояние легендарного композитора, в том числе и за ее финансовые дела. Однако переживать за кумира миллионов не стоит.

У Александры Николаевны хорошая пенсия, назначенная государством. Наверху оценили выдающиеся заслуги Пахмутовой перед советской и российской культурой. Кроме основной суммы композитор получает доплату за многочисленные награды. Например, за орден «За заслуги перед Отечеством» II степени пианистке платят 23 тысячи.

Итоговая сумма составляет около 60 тысяч рублей. Однако этих денег может не хватить, ведь Александре Пахмутовой в последние месяцы пришлось расширить штат прислуги. Музыкальная легенда почти не выходит из дома, окружив себя многочисленными помощниками.