После тюрьмы и инсульта: на этом фото вы вряд ли узнаете Иванушку из «Морозко»

Эдуард Изотов стал звездой советского экрана после выхода сказки «Морозко». Казалось, артиста ждет оглушительный успех и всесоюзное признание, но все сложилось куда драматичнее.

Долгое время все шло неплохо. Всего актер снялся почти в ста фильмах, среди которых кроме «Морозко» картины «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч» и «Море в огне». Но беда случилась в начале 80-х, когда на Изотова завели уголовное дело. Актер совершил незаконную валютную операцию — обменивал небольшую сумму долларов на рубли. За подобные деяния давали как минимум три года. По словам Изотова, ему не хватало денег, чтобы достроить дачу.

За актера пытались заступиться именитые коллеги — Олег Стриженов, Людмила Хитяева, Николай Рыбников. Однако их ходатайства не спасли положение Изотова, и ему дали наказание в виде трех лет лишения свободы. Это сильно разрушило психику и здоровье актера. После освобождения он перенес пять инсультов, хотя и продолжал изредка появляться в кино. Но узнать Изотова в его поздних работах практически невозможно — он изрядно постарел и обрюзг, а от былой внешности ничего не осталось.

Актер скончался в 66 лет. Для большинства зрителей он навсегда останется тем надменным красавцем Иваном из культовой сказки Александра Роу.