После «Текста» такого не ждали: на что пошла Асмус ради новой роли

Если о личной жизни Кристина Асмус предпочитает молчать, то о своей актерской карьере рассказывает охотно. Звезда удивила поклонников откровением о незавидной участи, выпавшей на ее долю.

В скором времени артистка предстанет на экране в новом образе, который рискует переплюнуть даже нашумевшую роль Асмус в фильме «Текст». Многие полагали, что после громкого скандала, которым сопровождался выход ленты, актриса будет выбирать для себя более скромных героинь. Но не тут-то было.

В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографии и показала, на что пошла ради новой роли. В кадре она предстала дерзкой блондинкой с наращенными ногтями ярко-красного цвета и ресницами. На голове же артистки вместо парика были афрокудри, которые, по словам Асмус, плели 10 часов.

Впрочем, фанаты не оценили подвиг артистки, которая так небрежно относится к себе и не боится рисковать своей естественной красотой. «Не напрашивайтесь на комплимент», «Доширак с перчиком», «Вам так не идет», — сокрушаются интернет-пользователи в комментариях к посту Асмус.