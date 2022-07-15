После «Текста» сделала выводы: вот как Асмус обвела Козловского вокруг пальца

Кристина Асмус снова взбудоражила поклонников и приняла участие в эротической сцене с Данилой Козловским. Артисты вместе снялись в сериале Ивана Твердовского «Люся».

Вот уже три года как пользователи Сети не могут забыть откровенный эпизод из фильма «Текст», в котором приняли участие Кристина Асмус и Иван Янковский. Фанаты до сих пор критикуют актрису за сцену, которая показалась им чересчур откровенной, а некоторые поклонники даже уверены, что именно этот фильм стал одной из причин развода артистки с Гариком Харламовым. Как оказалось, в этот раз Асмус решила подойти к пикантному эпизоду с большей ответственностью, чтобы, вероятно, не оказаться вновь в эпицентре скандала.

Как пишет портал «Комсомольская правда », знаменитость предпочла не показывать части своего оголенного тела. Сцена выглядит весьма лаконично и не отличается художественностью, а за откровенность в ней отвечает лишь Козловский. Дело в том, что именно ему пришлось оголиться и снять штаны.

Сама Асмус при этом пока не прокомментировала пикантный эпизод сериала. Ранее артистка лишь призналась, что опыт съемок в сериале был для нее незабываемым.