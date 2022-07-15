Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После «Текста» сделала выводы: вот как Асмус обвела Козловского вокруг пальца

После «Текста» сделала выводы: вот как Асмус обвела Козловского вокруг пальца

15 июля 2022 13:21
После «Текста» сделала выводы: вот как Асмус обвела Козловского вокруг пальца

Актриса не побоялась вновь сняться в откровенной сцене.

Кристина Асмус снова взбудоражила поклонников и приняла участие в эротической сцене с Данилой Козловским. Артисты вместе снялись в сериале Ивана Твердовского «Люся».

Вот уже три года как пользователи Сети не могут забыть откровенный эпизод из фильма «Текст», в котором приняли участие Кристина Асмус и Иван Янковский. Фанаты до сих пор критикуют актрису за сцену, которая показалась им чересчур откровенной, а некоторые поклонники даже уверены, что именно этот фильм стал одной из причин развода артистки с Гариком Харламовым. Как оказалось, в этот раз Асмус решила подойти к пикантному эпизоду с большей ответственностью, чтобы, вероятно, не оказаться вновь в эпицентре скандала.

Как пишет портал «Комсомольская правда», знаменитость предпочла не показывать части своего оголенного тела. Сцена выглядит весьма лаконично и не отличается художественностью, а за откровенность в ней отвечает лишь Козловский. Дело в том, что именно ему пришлось оголиться и снять штаны.

Сама Асмус при этом пока не прокомментировала пикантный эпизод сериала. Ранее артистка лишь призналась, что опыт съемок в сериале был для нее незабываемым.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video