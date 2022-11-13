Свела с ума всех россиян и пропала: как спустя 20 лет выглядит Петра из «Такси»

Свою необычную внешность актриса Эмма Сьоберг получила благодаря смешению кровей: ее отец из Швеции, а мать – уроженка Конго. Сьоберг дебютировала как модель и появлялась на показах таких модных домов, как Lanvin и Karl Lagerfeld.

С начала 90-х красавица снимается в кино – она мелькала в эпизодических ролях моделей, но в 1998 году сыграла комиссара полиции Петру в культовом фильме «Такси», а позже появилась в нескольких продолжениях картины – «Такси 2», «Такси 3» и «Такси 4». Однако после завершения съемок культовой франшизы Сьоберг оставила кинематограф.

Эмма Сьоберг занялась бизнесом. В 2010 году она основала собственный бренд по уходу за кожей Emma S, а также вошла в совет директоров компаний Lindex, Designtorget и Twilfit .

Сейчас Эмме 54 года. В 2003 году бывшая актриса вышла замуж за журналиста Ханса Виклунда и взяла фамилию мужа. У пары родилось двое детей, но в 2016 году брак распался.