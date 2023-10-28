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После таких слов сидеть на диете больше не захочется: вот что сказала Раневская о похудении

28 октября 2023 17:45
После таких слов сидеть на диете больше не захочется: вот что сказала Раневская о похудении

Счастье в мелочах.

Фаина Раневская знала толк в крепком ироничном словце. Но и мотивирующие речи экспромтом создавать всегда умела. Голливудскими стандартами красоты актриса никогда не отличалась. Но поклонников у нее было великое множество. Возможно, как раз благодаря острому уму и искрометному чувству юмора.

Раневская признавалась, что диеты и ограничения совсем не для нее, и вот почему: «Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее».

Колкая фраза на самом деле имеет глубокий и позитивный смысл. Услышав ее, многие женщины задумались, а стоит ли вообще мучить себя диетами и голодовками, если жизнь и без того коротка и отнюдь не безоблачна.

Ироничное высказывание помогло не одной представительнице прекрасного пола переосмыслить свои проблемы и невзгоды, а на смену ограничениям пришли простые человеческие радости жизни. Значит, грубовато шутила Раневская совершенно точно не зря.

Фото: Кадр из сериала «Фитиль»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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