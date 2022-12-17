После таких слов хочется жить: цитата Фаины Раневской, к которой нужно прислушаться

Настоящая икона советского театра и кино Фаина Раневская всегда славилась своим искусным владением речью. Её высказывания врезались в память и становились крылатыми.

Меткие шутки в сторону коллег часто граничили с оскорблениями, но это было так смело, что люди даже не обижались. Наоборот, афоризмы становились очень популярными и продолжают быть такими до сих пор.

Невероятно стрый ум помог актрисе справиться с её личной трагедией. Фаина была влюблена в артиста Василия Качалова, но ничего серьезного из этого не вышло. Она никогда не была замужем и не имела детей. Зато знала, как счастливо прожить отведенное ей время.

Одна из её цитат по этому поводу стала очень популярной и вдохновляющей: